برز اسمه كمرشح محتمل لمنصب الأمين العام لحزب الله: أبرز المعلومات عن إبراهيم أمين السيد

في ظل الأنباء عن نجاح عملية اغتيال هاشم صفي الدين في الضربة في الضاحية الجنوبية ليلة الجمعة الماضية، تردد اسم مرشح جديد لمنصب الأمين العام لحزب الله وهو إبراهيم أمين السيد، رئيس المجلس السياسي في الحزب، يأتي هذا مع أنباء أن السيد رفض المنصب وطلب السفر الى طهران للتفرغ للعبادة.

LOUAI BESHARA / AFP

ويعتبر الشيخ إبراهيم السيد من الشخصيات المؤثرة في التنظيم ، ويشغل منصب رئيس المجلس السياسي للحزب ، وهذه أبرز المعلومات المتوفرة عنه:

السيد من منطقة البقاع في لبنان ، تلقى تعليم ديني مكثف في الحوزات العلمية ، الأمر الذي أكسبه معرفة عميقة بالشريعة الإسلامية، وانضم الى حزب الله منذ تأسيسه في أوائل الثمانينات، وساهم في تطوير الحركة السياسية والعسكرية للحزب.

تدرج في المناصب حتى أصبح رئيس المجلس السياسي، حيث يقوم بإدارة السياسات العامة للحزب والتواصل مع القوى السياسية اللبنانية والدولية.

منصبه رئيس المجلس السياسي التنظيم ، يجعله مسؤولًا عن توجيه السياسات الداخلية والخارجية للحزب، وهو يعتبر شخصية مؤثرة في النقاشات السياسية المتعلقة بالصراعات الإقليمية، خاصة بما يخص العلاقات مع إسرائيل والوضع في سوريا.

يركز من خلال توجهاته ، على العلاقات الديبلوماسية للتنظيم مع القوى السياسية المختلفة داخل الحكومة اللبنانية أو خارجها ويعرف بمواقفه الداعمة للقضايا العربية والإسلامية مع التركيز على القضية الفلسطينية.

ووفقا لهذه المعلومات فإن إبراهيم أمين السيد معروف بدوره المحوري في توجيه السياسات العامة لحزب الله والتواصل مع القوى السياسية اللبنانية، حيث يُعتبر أحد الشخصيات المهمة في النقاشات السياسية المتعلقة بالصراعات الإقليمية، خصوصًا فيما يتعلق بعلاقات الحزب مع إسرائيل والوضع في سوريا.

وهو شخصية مؤثرة في المشهد السياسي اللبناني اليوم بسبب دوره في تعزيز العلاقات الديبلوماسية لحزب الله مع القوى السياسية في لبنان وخارجها.