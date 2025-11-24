حراك شعبي متصاعد في الناصرة بعد إقالة علي سلام وتشكيل لجان لتمثيل السكان

تشهد مدينة الناصرة حركة شعبية نشطة بعد إقالة رئيس بلديتها السابق، علي سلام، حيث بدأت تظهر لجان وأطر شعبية تهدف إلى تمثيل السكان أمام اللجنة المعينة لإدارة شؤون البلدية. مراسلنا مجد دانيال أعد لنا تقرير حول هذه المبادرات يمكنكم الاطلاع عليه أعلاه.

من بين هذه المبادرات، أُطلقت اللجنة الشعبية خلال مؤتمر صحفي في ساحة العين بالمدينة، وتشمل عددًا من النشطاء والمختصين المحليين، تمهيدًا للقاء مع رئيس اللجنة المعينة. كما أطلق المهندس شريف زعبي عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي نافس على رئاسة البلدية في الانتخابات الأخيرة، مبادرة حملت اسم بلدية الظل.

وتسعى هذه المبادرات، وفق منظميها، إلى مراقبة عمل البلدية وتمثيل سكان الناصرة وقضاياهم الملحة، رغم الانتقادات التي تشير إلى أن تشكيلها لم يشمل جميع شرائح المجتمع النصراوي.

وتواجه المدينة تحديات جسيمة، أبرزها تصاعد العنف والجريمة، واستعادة مكانتها الثقافية والوطنية كعاصمة للجماهير العربية، ومعالجة العجز المالي البلدي البالغ 350 مليون شيكل. ويرى السكان أن هذه القضايا تتطلب خطة شاملة بمشاركة المجتمع المحلي لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للمدينة.