إسرائيل تُحبط مخطط تهريب أسلحة يقوده ثلاثة أتراك عبر الأردن والسعودية

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمام محكمة الناصرة، لائحة اتهام ضد ثلاثة مواطنين أتراك، تتعلق بجرائم تهريب أسلحة والتسلل غير القانوني إلى داخل إسرائيل. كما نُسب إلى أحدهم، أوكتاي أتشّي (Oktay Asci)، تهمة إضافية تتمثل في محاولة توفير وسائل لتنفيذ عمل مسلح.

ووفق ما ورد في لائحة الاتهام التي قدّمها مكتب النيابة العامة فإن المتهمين الثلاثة تورطوا في إنشاء شبكة لتهريب الأسلحة بالتعاون مع جهات أجنبية.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم الرئيسي أوكتاي اقترح في يوليو\حزيران 2025 على المتهم الثاني رحمن جوكاير (Rahman Gokair) الانضمام إلى شبكة تهريب أسلحة من إيران إلى إسرائيل، مرورًا بالأردن. ووفق الخطة المشار اليها في لائحة الاتهام، كان من المقرر أن يتولى وسطاء أتراك التنسيق مع تاجر أسلحة إيراني، بحيث تُنقل البنادق إلى الأردن، ثم تُهرّب إلى داخل إسرائيل عبر عمال يعبرون الحدود الأردنية.

وبحسب اللائحة، كان دور جوكاير استقبال الأسلحة وتخزينها وتسليمها إلى أطراف أخرى داخل إسرائيل، إضافة إلى جمع الأموال الناتجة عن عمليات البيع، مقابل وعد بالحصول على مليون دولار لقاء خدماته.

كما جاء في لائحة الاتهام أن المتهم أوكتاي استلم طردًا يحتوي على مسدس، وقام بدفنه مؤقتًا في كومة رمل قرب منزله في مدينة بات يام وسط إسرائيل، قبل أن يخفيه داخل الشقة ويسلمه لاحقًا لشخص آخر.

وفي واقعة أخرى، طلب أوكتاي من المتهم الثالث يونس أوزال (Yunes Ozal) التوجه إلى المحطة المركزية في مدينة تل أبيب لإتمام صفقة سلاح. وقد حضر أوزال إلى المكان مرتين ومعه المبلغ المالي المطلوب، غير أن الطرف الذي كان يفترض أن يسلم السلاح لم يصل. ورغم فشل الصفقة، احتفظ أوزال بمبلغ 5,000 شيكل من المال الذي كان بحوزته.

وفي سبتمبر\أيلول 2025، اتفق أوكتاي ورحمن مع آخرين على التسلل إلى إسرائيل عبر الأردن لمتابعة أنشطة الشبكة. وسافر الاثنان من تركيا إلى السعودية ثم إلى الأردن، حيث خططا لتهريب ثلاث قطع سلاح إضافية، إلا أن الخطة أُلغيت بعد خلاف بينهم.

وفي 19 سبتمبر\أيلول 2025، حاول المتهمان مع شخصين آخرين التسلل إلى إسرائيل قرب كيبوتس شعار هغولان (Sha’ar HaGolan)، لكن قوات الجيش الإسرائيلي ألقت القبض عليهم قبل عبورهم السياج الأمني.

وأكدت النيابة العامة أن لائحة الاتهام تشمل تهمًا تتعلق بـالانتماء إلى شبكة تهريب أسلحة، وحيازة سلاح غير قانوني، والتآمر لارتكاب جريمة، والدخول غير المشروع إلى إسرائيل، في حين يواجه المتهم أوكتاي أتشّي تهمة إضافية بـمحاولة توفير وسائل لارتكاب عمل مسلح.