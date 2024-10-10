وزير الخارجية الإيراني: "نتنياهو الوحيد الذي يريد إشعال المنطقة"

التوترات في الشرق الأوسط: أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مقابلة اليوم (الخميس) مع قناة الجزيرة وتناول التوترات مع إسرائيل والخوف من رد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الباليستي وحالة منظمة حزب الله .

وقال عراقجي: "ليست إيران وحدها هي التي لا تريد حربا واسعة النطاق، بل كل دولة في المنطقة وفي العالم لا تريد مثل هذه الحرب - لأن الجميع يعلم ما هي الكارثة التي ستجلبها مثل هذه الحرب". وتابع : "لا أحد يبحث عن مثل هذه الحرب ولا نريدها، نتنياهو هو الوحيد الذي يريد إشعال المنطقة من أجل البقاء في السلطة. لذلك، في نقاشاتنا، ندعو دول المنطقة أن تكون متيقظة لأمر كهذا – لذلك لن نقع في الفخ الذي نصبه نتنياهو. وفي الوقت نفسه، نحن لسنا خائفين من الحرب ومستعدون لها. فإذا حدث ذلك فسوف نقوم بما يجب علينا القيام به. إيران ليس لديها رغبة في خوض الحرب، على عكس إسرائيل التي تسعى إلى هذه الحرب"

وفيما يتعلق بالرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الصاروخي الباليستي على إسرائيل الأسبوع الماضي، قال عراقجي إن إيران مستعدة لكل السيناريوهات، لكن إيران لا تريد الحرب أو التصعيد: "يمكن للإسرائيليين أن يختبروا تصميمنا. سنرد بحسب الهجوم – سنحدد طبيعة ردنا الذي سيتم فحصه بدقة”.

وعن وضع حزب الله بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله قال: "لقد خسر التنظيم أمينه العام وبعض قادته، لكن ذلك لا يعني أنه فقد قدرته القتالية. ففي الأيام الأخيرة شهدنا إن حزب الله قادر على التصدي للغزو البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهذه حرب ضد المقاومة، والمقاومة نفسها هي التي سترد على ذلك".

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وفي الختام قال وزير الخارجية الإيراني: "لن نتخلى أبدا عن دعم المقاومة بما في ذلك حزب الله. وهذه الزيارة إلى بيروت جاءت في إطار هذا الأمر. أبلغت حزب الله وكبار المسؤولين في لبنان أن إيران لن تتخلى عن دعمها للمقاومة".