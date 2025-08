أبو مازن يدعو الى انتخابات و"دولة فلسطينية منزوعة السلاح" في الضفة وقطاع غزة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم السبت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد رغبته في قيام "دولة فلسطينية منزوعة السلاح" تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. جاء ذلك خلال لقاء عباس بوزير الخارجية الألماني يوهان فادفول في رام الله يوم السبت.

