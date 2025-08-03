أبو مازن يدعو الى انتخابات و"دولة فلسطينية منزوعة السلاح" في الضفة وقطاع غزة

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم السبت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد رغبته في قيام "دولة فلسطينية منزوعة السلاح" تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. جاء ذلك خلال لقاء عباس بوزير الخارجية الألماني يوهان فادفول في رام الله يوم السبت.

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نُقل عنه قوله: "نستعد لإجراء انتخابات عامة لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية".

"هذا يستثني كل من لا يقبل بمبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وأهمية تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما وردت في مؤتمر السلام الدولي في نيويورك. نريد دولة فلسطين منزوعة السلاح، بما في ذلك في قطاع غزة".

رفضت حماس هذه المبادرة، وفي بيان صادر عن القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، رفضت حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى دعوة عباس لإقامة "دولة فلسطينية غير مسلحة"، معتبرةً أنها ستكون "خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني".