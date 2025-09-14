في ظل تسونامي الإعتراف بالدولة الفلسطينية : هل أقرت إسرائيل ردها ؟

قد يعجبك أيضًا -

يتواصل في إسرائيل الاستعداد للتسونامي السياسي المتمثل بموجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. المراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية، غاي عزرئيل نشر هذا المساء (الأحد) أن وزير الخارجية غدعون ساعر اعترف في إحاطة أمام سفراء إسرائيل في العالم: في إسرائيل لم تُتخذ بعد قرارات بشأن خطوات الرد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك مسألة فرض القانون الإسرائيلي في مناطق معينة في الضفة الغربية.

من المتوقع أن يُطرح هذا الموضوع أيضًا في المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يتواجد في إسرائيل هذا الأسبوع. وذلك بعد الغضب الذي أبدته الإمارات، الشريكة في اتفاقيات أبراهام، بشأن تقرير سابق على قناة i24NEWS عن أن نتنياهو يدرس إعلان السيادة الإسرائيلية.

I24NEWS

على إثر ذلك صدرت تصريحات حازمة من أبوظبي بأن هذا يُعتبر خطًا أحمر. من بين أمور أخرى، الهدف من المحادثات مع روبيو هو فحص إلى أي مدى لا يزال الأمريكيون منفتحين على هذه الفكرة كخطوة رد إسرائيلية على الخطوات الأحادية التي تتخذها دول الغرب.