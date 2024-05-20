نتنياهو ردًّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: هذه فضيحة وهذا لن يوقفني ولن يوقفنا

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه، اليوم الاثنين، ووصفه بأنه “فضيحة” “لن توقفني أو توقفنا”وتابع"إن المقارنة الفاضحة التي أجراها المدعي العام في لاهاي بين قادة إسرائيل ورؤساء منظمة حماس الإرهابية هي جريمة تاريخية لا تمحى ومظهر واضح لمعاداة السامية".

يأتي ذلك بعد أن أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، مدعيا أنهما "يتسببان في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة للحرب، بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين في الصراع عمدا".

كما وردت أسماء زعيم حماس يحيى السنوار وآخرين في مذكرات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن جهته قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إن "القرار الفظيع يظهر إلى أي مدى يتعرض النظام القضائي الدولي لخطر الانهيار".

وقال كريم خان إن "محكمة العدل الدولية تسعى أيضًا إلى إصدار أوامر اعتقال بحق وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس - محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لمكتب حماس.

وتعتبرهذه المرة الأولى التي تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر تمس بحليف وثيق للولايات المتحدة. ويضع هذا القرار نتنياهو في صف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.