رسائل دبلوماسية لبيروت تهدد بضربة إسرائيلية وشيكة وبن غفير يطالب بحرق لبنان

مع ازدياد حدة التصعيد على الحدود المشتركة بين إسرائيل ولبنان ولعب حزب الله دورا فاعلا فيه منذ الثامن من أكتوبر ما أدى إلى إجلاء المواطنين الإسرائيليين من البلدات المتاخمة للحدود والتي تعرضت لضربات صاروخية تسببت بأضرار مادية جسيمة ناهيك عن الحرائق المدمرة، كشفت صحيفة الأخبار اليوم الثلاثاء عن وصول رسائل دبلوماسية إلى بيروت في الأيام القليلة الماضية، تتضمن تهديداً بضربة إسرائيلية وشيكة.

وأفيد بأن "أغلب الموفدين الدوليين نقلوا تخوّفهم من جدية التهديد الإسرائيلي، لكن أبرز الرسائل أتت من الجانب البريطاني الذي حدّد موعداً للضربة الإسرائيلية منتصف حزيران الجاري، مقرونة بنصائح بضرورة القيام بإجراءات التموين اللازمة للحرب التي لن يكون معروفاً مدى رقعة توسّعها ولا مدتها الزمنية»!.

وعلمت "الأخبار" أنه قبل إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن المقترح الإسرائيلي لوقف الحرب في غزة، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، تلقّى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً من مستشار بايدن لشؤون أمن الطاقة والمكلّف بمتابعة الملف اللبناني عاموس هوكشتين الذي أفاد بأن إدارة بلاده تصرّ على استكمال التفاوض للوصول إلى حل للجبهة الجنوبية وهي تقوم بمسعى للتوصل إلى هدنة في غزة، ومتى حصل ذلك فسنباشر في التفاوض حول النقاط غير المتفق عليها".

وبحسب التقرير أيضا فقد نقلت جهات عربية مطلعة على المفاوضات الجارية بشأن غزة، عن مسؤولين إسرائيليين أن حزب الله يضغط بقوة في الجبهة الشمالية وأن الجيش ومعه المستوى السياسي يتعرضان لضغوطات داخلية للقيام بعمل ردعي كبير ضد حزب الله والحكومة اللبنانية.

Flash90/Eyal Margolin

وفي السياق فقد أعرب الوزير ايتمار بن غفير عن استيائه العميق من الطريقة التي تدار فيها الأمور على الجبهة الشمالية وتحديدا ما يصفه بسياسة الاحتواء والتناسب وقال منددا: "الإدارة غير المسؤولة لمجلس الوزراء، والاستمرار المباشر لسياسة الاحتواء والتناسب، هي السياسة التي أدت مباشرة إلى إخفاق 7 أكتوبر. بدلاً من الخضوع لحماس، حان الوقت لكي يحترق لبنان برمته".