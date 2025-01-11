لمناقشة الوضع في سوريا: السعودية تستضيف اجتماع موسعا لوزراء خارجية دول عربية وأوروبية، وممثلي منظمات أممية ودولية

لمناقشة الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، تستضيف عاصمة السعودية الرياض، غدا الأحد، اجتماعاً موسعاً لوزراء خارجية دول عربية وأوروبية، وممثلي منظمات أممية ودولية، وسيجتمع وزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في سوريا، قبل محادثات موسعة تضم نظراءهم الأوربيين، وممثلي المنظمات المشاركة، وفقا لمصادر لـ"الشرق الأوسط".

وقالت المصادر إن "وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني سيحضر الاجتماع، بالإضافة إلى المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي.

ومن جهتها ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، مساء اليوم السبت، أن "وكيل الوزارة جون باس، سيحضر اجتماعاً متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري"، وأضافت "باس سيعقد في أثناء وجوده بالرياض خلال الفترة بين 12 و13 يناير/ كانون الثاني الجاري اجتماعات ثنائية مع الشركاء الرئيسيين بشأن تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة".

وفي السياق أكد السفير السوري لدى السعودية أيمن سوسان، على أن "السعودية لها ثقل إقليمي ودولي، وإمكانات هائلة تستطيع أن تكون سنداً لسوريا لتتجاوز المرحلة التي تمر بها حالياً"،وتابع"لن تترك سوريا وحدها، وستقوم بكل ما من شأنه إعادتها إلى موقعها الطبيعي"، مشيراً إلى أن السعودية "مدت يد العون للسوريين منذ بداية الأزمة في 2011، ولم تكن لديها مشكلة لإرسال مساعدات لجميع المناطق السورية، لكن النظام البائد كان يحول دون وصولها للتحكم بها كما يشاء".