الرئيس التركي أردوغان يهدد بغزو إسرائيل: "يجب أن نكون أقوياء"

أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجمعا حزبيا اليوم (الأحد) أشار خلاله إلى استمرار الحرب في غزة ولم يتردد في التهديد بغزو إسرائيل.

وهدد أردوغان :"يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من ضرب فلسطين. فمثلما دخلنا قرة باغ ومثلما دخلنا ليبيا، قد نفعل نفس الشيء معهم". وتابع :"لا يوجد شيء لا يمكننا القيام به. يجب أن نكون أقوياء".

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في الواقع، كان أردوغان يشير إلى إقليم ناغورنو كاراباخ والصراع بين أذربيجان وأرمينيا. وفي الواقع، تمكن الأذربيجانيون من استعادة السيطرة على المنطقة بمساعدة إسرائيل وتركيا، بحيث لم يقم أردوغان بغزو المنطقة فعلياً بجيشه كما يدعي. ومع ذلك، في ليبيا، تدخل الجيش التركي عسكريًا في الحرب الأهلية في البلاد.