الرئيس التركي أردوغان يهدد بغزو إسرائيل: "يجب أن نكون أقوياء"

أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجمعا حزبيا اليوم (الأحد) أشار خلاله إلى استمرار الحرب في غزة ولم يتردد في التهديد بغزو إسرائيل.

وهدد أردوغان :"يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من ضرب فلسطين. فمثلما دخلنا قرة باغ ومثلما دخلنا ليبيا، قد نفعل نفس الشيء معهم". وتابع :"لا يوجد شيء لا يمكننا القيام به. يجب أن نكون أقوياء".

