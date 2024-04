الفيضانات تغرق الإمارات: أكثر من 200 مسافر إسرائيلي ينتظرون منذ ساعات بمطار أبو ظبي

اضطر أكثر من 200 مسافر برحلة لشركة "ال عال" الإسرائيلية للمكوث في الطائرة لساعات بعد عدم السماح للطائرة الهبوط في دبي وتم تحويلها الى أبو ظبي، هذا الأمر خلق ازدحاما غير عادي أيضا في مطار أبو ظبي والمسافرون يجلسون داخل الطائرة بانتظار الاهتمام بهم من قبل السلطات.

https://twitter.com/i/web/status/1780421306564870258