الفيضانات تغرق الإمارات: أكثر من 200 مسافر إسرائيلي ينتظرون منذ ساعات بمطار أبو ظبي

اضطر أكثر من 200 مسافر برحلة لشركة "ال عال" الإسرائيلية للمكوث في الطائرة لساعات بعد عدم السماح للطائرة الهبوط في دبي وتم تحويلها الى أبو ظبي، هذا الأمر خلق ازدحاما غير عادي أيضا في مطار أبو ظبي والمسافرون يجلسون داخل الطائرة بانتظار الاهتمام بهم من قبل السلطات.

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وتسببت حالة الطقس الغير عادي في دبي الى تشويشات بالحركة الجوية في دولة الإمارات، في حين أعلنت شركة "فلاي دبي" عن إلغاء رحلاتها على مدار 12 ساعة على الأقل، شركة أركيع الإسرائيلي اضطرت الى الهبوط في رأس الحمة، وشركات أخرى من العالم اضطرت لإلغاء رحلاتها أو تغيير مساراتها بهدف مواجهة حالة الطقس غير العادية.

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ووفقا للنشر في "يسرائيل هيوم" طائرة "ال عال" من طراز بوينغ 777 ستنقل للتزود بالوقود، وجميع المسافرين على متنها سيضطرون للعودة إلى إسرائيل، وهناك الكثير منهم كان من المفترض أن يقضوا عطلتهم في دبي، وآخرين كان من المفترض أن يواصلوا رحلة ربط الى وجهات أخرى في الشرق الأدني، بينها تايلاند ودول أخرى، حاليا سيضطرون لايجاد حلول بديلة.

هذه الرحلة التي كانت ستستغرق ثلاث ساعات، تأخرت منذ ساعات على الأرض، والركاب يجلسون بالطائرة خمس ساعات، وليس من الواضح حتى الآن متى سيعودون الى إسرائيل، حيث يوجد دور طويل للتزود بالوقود, وفي المقابل هناك المئات من الركاب الذي ينتظرون في دبي للعودة بنفس الطائرة الى إسرائيل ولن يتمكنوا من ذلك لأن الطائرة ستعود أدراجها مع نفس الركاب الذين انطلقت معهم من إسرائيل. ويشار الى أن هذه مشكلة تواجهها شركات طيران عديدة بسبب حالة الطقس في دبي وأبو ظبي