أفغانستان: آلاف يشاركون في احتجاجات مناهضة لإسرائيل وتضامنا مع غزة في أنحاء البلاد

خرج آلاف الأفغان إلى الشوارع، اليوم الجمعة، احتجاجًا على الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، استجابةً لدعوة وطنية أطلقتها سلطات طالبان. وتجمعت الحشود في عدة مدن بعد صلاة الجمعة ولوح المشاركون فيها بالأعلام الفلسطينية وأحرقوا صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال جنات، البالغ 28 عاما، خلال التجمع الذي نُظم في العاصمة كابول “خرجنا تعبيرا عن مساندتنا لغزة، ولنُظهر للعالم أن غزة ليست وحدها، فنحن نقف إلى جانبها. نحن ندافع عن المسلمين في وجه الاضطهاد الذي يتعرضون له في أي مكان، وندينه”.

لم تُحقق المفاوضات لإنهاء نحو 20 شهرا من الحرب أي تقدم يُذكر منذ انتهاء هدنة هشة استمرت شهرين واستئناف إسرائيل عملياتها الدامية في غزة وتكثيفها.

ومن جهته أدان رئيس وزراء حركة طالبان حسن آخوند، اليوم الجمعة، ممارسات إسرائيل في غزة، واصفا إياها بأنها “إبادة جماعية”، وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وقال في بيان “يستمر الوضع في التدهور يوميا، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية الأساسية”.