الحكومة الإسرائيلية توقف إعلاناتها في صحيفة "هآرتس" بسبب تصريحات"مثيرة" لناشر الصحيفة عاموس شوكن

وصف ناشر صحيفة هآرتس عاموس شوكين نشطاء حماس بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية" خلال خطاب ألقاه اليوم (الخميس) في حدث للصحيفة أقيم في لندن، إنجلترا - وأثار ضجة نتيجة لذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية وقف نشر إعلاناتها في الصحيفة.

