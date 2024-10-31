الحكومة الإسرائيلية توقف إعلاناتها في صحيفة "هآرتس" بسبب تصريحات"مثيرة" لناشر الصحيفة عاموس شوكن

وصف ناشر صحيفة هآرتس عاموس شوكين نشطاء حماس بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية" خلال خطاب ألقاه اليوم (الخميس) في حدث للصحيفة أقيم في لندن، إنجلترا - وأثار ضجة نتيجة لذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية وقف نشر إعلاناتها في الصحيفة.

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وفي كلمته، هاجم الحكومة الإسرائيلية وصرح أن "حكومة نتنياهو تقود نظام فصل عنصري وحشي بحق السكان الفلسطينيين، بينما تحارب المقاتلين من أجل الحرية الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين". كما قال إن "ما يحدث في غزة هو نكبة ثانية"، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل "هذا هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية".

من جانبه قدم منتدى "اختيار الحياة" الذي يمثل أهالي ضحايا الهجمات العدائية في شكوى ضد شوكن "بتهمة التحريض وتأييد أعمال وصفوها بأنها إرهابية" واعتبروا تصريحاته "تحريض خطير ودعوة لإلحاق الضرر بدولة إسرائيل وقوات الأمن " وإنها تتجاوز حرية التعبير وتصل الى حد التعبير، وطالبوا الشرطة الإسرائيلية بالتحرك بسرعة والتحقيق في الأمر..

من جانبها أعلنت وزارة الثقافة الإسرائيلية أنها بعد تصريحات ناشر صحيفة هآرتس عاموس شوكن في لندن، فإن "الوزارة برئاسة الوزير ميكي زوهار ستوقف بصورة فورية كافة إعلاناتها وتعاونها مع الصحيفة".