قائد وحدة استخباراتية إسرائيلية يكشف عن هويته عن طريق الخطأ

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية خبراً اليوم أن قائد الوحدة 8200 والتابعة للاستخبارات العسكرية والمسؤولة عن التجسس الإلكتروني كشف بالصدفة عن هويته التي ظلت سرية، بعد كتاب نشره. ويظهر في الخبر أيضا اسم القائد وهو يوسي شارئيل. وقالت الغارديان أن شارئيل نشر كتابًا على "أمازون"، يظهر فيه اسمه بالأحرف الأولى فقط، ولكن بعد فشل محرج ترك شارئيل "آثارًا رقمية تؤدي إلى حساب جوجل الخاص به والذي يحتوي على اسمه، بالإضافة إلى بطاقة هوية خاصة وروابط إلى الخرائط ومذكرات الملف الشخصي".

واسم الكتاب الذي نشره شارئيل اسمه "فريق الآلة البشرية" تقول الجارديان على أنهم تأكدوا مع عدة مصادر بأن شارئيل هو مؤلف الكتاب، والذي يعبر فيه عن رؤية جذرية لكيفية تغيير الذكاء الاصطناعي العلاقة بين الأفراد العسكريين والآلات. وصدر الكتاب عام 2021، وبحسب صحيفة الغارديان، فإنه يعرض نموذج تدابير الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تستخدمها إسرائيل في الحرب في غزة.

وتطرقت الصحيفة الى الإحراج الذي ينبغي أن يسببه الفشل الذي أدى إلى الكشف عن هوية شارئيل "بعد عقدين من عمله في الظل". وبحسب التقرير فإن "النسخة الإلكترونية من الكتاب تتضمن عنوان بريد إلكتروني مجهول، يمكن من خلاله العثور بسهولة على اسم شارييل وحسابه على جوجل". ونقل عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في التقرير قوله إن هذا ليس الحساب الشخصي لشارئيل، بل حساب "مخصص للمسائل المتعلقة بالكتاب".

ويقدر التقرير أن القضية ستمارس ضغوطات على شارئيل، الذي رغم أن "يعيش ويتنفس" استخبارات، لكن فترة ولايته في الوحدة مثيرة للجدل، بسبب الحقيقة أنه رغن الوسائل المتقدمة التي تمتلكها لكنها لم تنجح بمنع تسلل حماس في السابع من أكتوبر، ووفقا للتقرير اتهمت الوحدة "بالغطرسة التكنلوجية" والتي أتت على حساب وسائل جمع المعلومات التقليدية.وذكر التقرير أنه في حرب غزة ، تبنى الجيش الإسرائيلي رؤية شارئيل للذكاء الإصطناعي كجبهة جديدة، والتي يستخدم للتعامل مع المهام في ساحة المعركة الحديثة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عقب على التقرير وقال :"الحديث يدور عن كتاب نشر قبل عدة سنوات والعنوان المذكور فيه لا يستخدمه الضابط بشكل شخصي في الماضي. مع ذلك، الكشف عن تفاصيل الشخصية للضابط يعتبر خللا، وسيتم التحقيق في هذه القضية لمنع تكرار حالات مماثلة في المستقبل."