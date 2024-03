تركيا: "اعتقال 147 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم"داعش" في حملة أمنية واسعة

أعلنت وزارة الداخية التركية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن "قوات الأمن التركية في ولاية إسطنبول اعتقلت 147 مشتبها في انتمائهم إلى تنظيم ’داعش’"، بناء على تعليمات من النيابة العامة في إسطنبول، بحسب مراسل الأناضول، الثلاثاء. فيما قوات الأمن لا تزال تبحث عن باقي المشتبه فيهم.

