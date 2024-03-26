تركيا: "اعتقال 147 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم"داعش" في حملة أمنية واسعة

أعلنت وزارة الداخية التركية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن "قوات الأمن التركية في ولاية إسطنبول اعتقلت 147 مشتبها في انتمائهم إلى تنظيم ’داعش’"، بناء على تعليمات من النيابة العامة في إسطنبول، بحسب مراسل الأناضول، الثلاثاء. فيما قوات الأمن لا تزال تبحث عن باقي المشتبه فيهم.

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وكتب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عبر منصة "إكس" أن "الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم في عمليات متزامنة في 30 إقليماً"، وأضاف أنه "تبين أن المشتبه بهم كانوا ينشطون داخل تنظيم "داعش"، وانخرطوا في صراع مسلح ضمن التنظيم وساعدوا في تمويله".

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وأصدرت النيابة العامة قرار توقيف بحق 27 شخصا للاشتباه بانخراطهم في أنشطة تابعة لـ"داعش"، بعد تحقيقات أجراها مكتب التحقيقات بالإرهاب والجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في إسطنبول.