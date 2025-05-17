"نتنياهو غاضب"|| بعد التقارير عن شرخ بالعلاقات مع نتنياهو، ترامب يوضح الحقيقة

بعد رحلة تاريخية الى الشرق الأوسط وتقارير عن وصول العلاقات بين ترامب ونتنياهو الى طريق مسدود، بسبب الخلافات الاستراتيجية بينهما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز ليلة (الجمعة-السبت)، إن ليس "محبطا" من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رغم هذه التقارير.

سأل الصحفي بريت باير ترامب عما إذا كان يشعر بالإحباط من نتنياهو، فأجاب: "لا. انظروا، إنه في وضع صعب. عليكم أن تتذكروا، كان هناك يوم 7 أكتوبر الذي ينساه الجميع. كان أحد أعنف الأيام في تاريخ العالم، ليس في الشرق الأوسط - بل في العالم أجمع. ما كان ينبغي أن تحدث هذه المشكلة أبدًا".

وسئل ترامب عن موقف نتنياهو من المقترح الأمريكي الجديد لاتفاق نووي مع ايران، وعما إذا كان يعتقد أن نتنياهو يعتقد أن الاتفاق مع طهران سيئ للمنطقة. وأجاب الرئيس"بيبي رجل غاضب، ويجب أن يكون كذلك بسبب 7 أكتوبر". وتابع "لقد تضرر جدا بسبب ذلك، ولكن بمعنى آخر - لقد تمت مساعدته لأنني أعتقد أنه قاتل بقوة وشجاعة." وقال الرئيس الأميركي في المقابلة إنه يعتقد أن إيران مهتمة بالتوصل إلى اتفاق.

وبخصوص موضوع رأيه بسيطرة واشنطن على غزة وتطويرها، شدد ترامب في المقابلة أنه يجب تحويل غزة إلى "منطقة حرة". وأضاف إن "غزة مكان رهيب، هذا الوضع على مدار سنوات". وتابع "أعتقد أنه يجب تحويلها الى منطقة حرة. أطلق على ذلك ’منطقة حرة’. يوجد لديهم حماس، يقتل الجميع في كل مكان. إنه مكان رهيب"

وحين سئل إن كانت الدول الخليجية الثلاثة التي زارها في الشرق الأوسط هذا الأسبوع – السعودية، قطر والإمارات- ستكون جزءا من الحل في غزة، رد ترامب :"تحدثت مع الثلاثة، بالتأكيد سيكونوا. أعني، إنها غنية جدًا، بل وأكثر من ذلك - إنهم أناس طيبون وسيقدمون المساعدة. لذا، فالمال ليس المشكلة. يجب جعل الدول تقول :’نعم، اقبلوهم".