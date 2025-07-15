الاجتماع الاستثنائي لوزير الخارجية الإسرائيلي مع وزراء عرب في الاتحاد الأوروبي

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بالتوازي مع التصعيد في منطقة الحدود السورية، عُقد في بروكسل مساء أمس (الاثنين) اجتماعٌ بين وزراء خارجية أوروبيين ووزراء خارجية دول شرق أوسطية، من بينهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. وكشف مراسل الشؤون الدبلوماسية بالقناة العبرية عميحاي شتاين أن وزيري خارجية سوريا ولبنان حضرا الاجتماع، إلى جانب الوزير ساعر، في خطوةٍ غير اعتيادية.

حتى الآن، لم يحضر الوزراء الاجتماع الذي يُعقد في الاتحاد الأوروبي من حين لآخر، ولكن كما ذُكر، قرروا الحضور هذه المرة. ومن التفاصيل اللافتة للنظر، أنه على عكس الماضي، وافق وزير الخارجية اللبناني على البقاء في نفس الغرفة مع الوزير الإسرائيلي . إضافةً إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ i24NEWS أن الأجواء كانت هادئة ومُريحة، على الرغم من طرح أكثر القضايا إلحاحًا هناك، من غزة إلى إيران.