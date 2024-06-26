تقديم لائحة اتهام بحق جندية إسرائيلية (19 عاما) للاشتباه بتهريبها عشرات الفلسطينيين الى إسرائيل

قدمت أمس الثلاثاء لائحة اتهام ضد جندية في الخدمة النظامية، تبلغ من العمر 19 عامًا من سكان الرملة، وشريكها البالغ من العمر 21 عامًا من سكان كارنية شومرون، بتهمة تهريب العشرات من الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح إلى داخل إسرائيل.

وجاء في لائحة الاتهام أنها التقت أثناء عملها كنادلة بمقيم فلسطيني غير شرعي ونشأت علاقة صداقة بينهما، والذي عرض عليها لاحقًا وعلى شريكها تهريب فلسطينيين لا يحملون تصاريح الى داخل إسرائيل مقابل مبلغ مالي. وفي بعض الحالات، تم ذلك بينما كانت ترتدي زي الجيش الإسرائيلي. وتنسب لائحة الاتهام إليهم نحو 30 قضية مختلفة.

وتظهر تفاصيل التحقيق أنه في إحدى الحالات، تواصل معهم سجين أمني تم إطلاق سراحه في صفقة شاليط.

ونقل الزوجين المقيمين غير الشرعيين من محطة وقود على شارع 443، عن طريق حاجز "مكابيم" مباشرة الى مركز البلاد، وكان الاثنين يخبؤون المقيمين غير الشرعيين في المقعد الخلفي.

ومن قام بالتوسط بين المتهمين والفلسطينيين وقام بتنظيم عملية التهريب، كما ذكرنا سابقا، هو العامل الفلسطيني أحمد ،وهو نفسه مقيم غير شرعي، وقام بتحويل مبلغ مالي يتراوح بين 200 إلى 300 شيكل لهما مقابل كل شاب تم إدخاله الى الأراضي الإسرائيلية، من جانبها طلبت الشرطة تمديد اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات.