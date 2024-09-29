حزب الله يؤكد مقتل نبيل قاووق رئيس وحدة الأمن الوقائي

وقتل قاووق في غارة إسرائيلية في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية، وقاووق يعتبر رجل دين وسياسي في نفس الوقت

i24NEWS
i24NEWS
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نبيل قاووق
نبيل قاووق 27A

أكد حزب الله رسميًا مقتل نبيل قاووق، مسؤول وحدة الأمن الوقائي في حزب الله، في هجوم للجيش الإسرائيلي في منطقة الشياح الضاحية في بيروت.

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حزب ينتشل جثمان حسن نصر الله من بين الأنقاض وينعى القيادي علي كركي ويؤكد مقتل القيادي نبيل قاووق

 وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن قاووق يعتبر مقربًا من قمة قيادة حزب الله وإنه كان متورطا بشكل مباشر في دفع مخططات لعمليات ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. 

ولد قاووق في 20 مايو عام 1964، وهو من مواليد قرية عبا في محافظة النبطية بلبنان، ودرس تعاليم الدين في مدينة قم بإيران وانضم قاووق إلى حزب الله في الثمانينيات. وكان رجل دين وسياسي في نفس الوقت، حتى شغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله.

 ويعتبر قاووق مصدرا مركزيًا للمعلومات في مجاله، وكان رجل دين وسياسي في نفس الوقت، حتى شغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، كما شغل في السابق منصب نائب المسؤول عن المنطقة الجنوبية من قبل المجلس التنفيذي، ومسؤول عن المنطقة الجنوبية.

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