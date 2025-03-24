"شيء ما حدث": تحقيق الشاباك ضد بن غفير|تفاصيل جديدة

نشر أول - مزيد من التفاصيل حول تحقيق الشاباك مع بن جفير: كما نُشر لأول مرة هذا المساء (الأحد) في i24NEWS ، ذكر ضابط شرطة سابق لمراسل i24NEWS أنه في مايو/أيار 2024، بعد إعلان وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، عن تعيين أبيشاي بيليد في منصب المفوض القادم، رصد مسؤولون كبار في الشاباك سلوك غير عادي من جانب أفراد الشاباك الذين يعملون مع الشرطة.

كما هو معروف، فإن هذا هو التحقيق الذي على ما يبدو تم الكشف عنه في الأيام القليلة الماضية، وتقدر الشرطة أنه بدأ في ذلك الوقت. وفي هذه الأثناء، أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، رئيس الحكومة الإسرائيلية بذلك في شهر يونيو/حزيران فقط.

كذلك، خلال فترة "الفحص"، أي قبل أسابيع قليلة من النقاش الحاسم في سبتمبر/أيلول، عُقد اجتماع استثنائي بين مدير مكتب رونين بار، ومدير مكتب بن جفير، حنمئيل دورفمان، حيث تم تعريف اجتماعهما بأنه "اجتماع تعارف"، رغم عدة أشهر من التحقيق، لم تظهر أي نتائج مهمة، وفي النهاية انتهى التحقيق.

ولم يوفر ضابط الشرطة الكبير انتقاداته لجهاز الشاباك، موضحا أنه في حين تقوم الشرطة بإجراء فحوصات كشف الكذب الأمنية والمهنية لكبار ضباطها، فإن الشاباك لا يجري مثل هذه الاختبارات. وأضاف المسؤول أن "المفوض سيناضل من أجل السمعة الطيبة للمنظمة".