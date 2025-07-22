إحباط محاولة تسلل من سوريا عبر الحدود الأردنية ومقتل شخص بنيران القوات

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أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية، أمس (الاثنين)، محاولة تسلل على الحدود الشرقية للبلاد. وأفاد مصدر عسكري أردني، بأنه تم رصد مجموعة من الأشخاص يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني من سوريا. وعلى إثر ذلك، توجهت دوريات الدوريات السريعة إلى موقع الحادثة، وعملت وفقًا لأوامر إطلاق النار. وخلال الحادثة، قُتل أحد المتسللين، بينما فرّ باقي المجموعة عائدين إلى الأراضي السورية.

في غضون ذلك، شارك مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، اليوم في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة، وأعرب عن معارضة الأردن القاطعة لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تجريد بلدية الخليل من سلطتها على الحرم الإبراهيمي ومحيطه في منطقة الحرم الإبراهيمي.

ووفقًا للعضايلة، فإن هذه خطوات توسعية أحادية الجانب تُمسّ بشكل مباشر بالهوية العربية والإسلامية للموقع، وتُشكّل انتهاكًا للوضع القانوني القائم. وأكد العضايلة أن إسرائيل، بصفتها "قوة احتلال"، لا سيادة لها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع إجراءاتها هناك غير قانونية ومرفوضة رفضًا قاطعًا.

في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت أجهزة الأمن الداخلي الأردنية، في خطوة غير مألوفة، إحباطها مخططاتٍ تهدف إلى "تقويض الأمن الوطني وإثارة الفوضى في البلاد". ونقلت رويترز عن مصدر أمني أن المشتبه بهم مرتبطون بحركة حماس. وكان الأردن قد اتهم حماس سابقًا بالتحريض على الاحتجاجات ضد الحكومة في البلاد.

كما ذُكر سابقًا، أعلنت الأجهزة أنها ألقت القبض على 16 شخصًا كانوا تحت المراقبة منذ عام 2021. وشملت المخططات، من بين أمور أخرى، إنتاج صواريخ، وحيازة متفجرات، ومشروعًا لإنتاج طائرات مُسيّرة، ومحاولات لتجنيد وتدريب أشخاص داخل الأردن للتدريب خارج البلاد.