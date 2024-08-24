الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا لحركة الجهاد بطول 500 متر بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن "مهندسين قتاليين هدموا نفقا لحركة الجهاد على مشارف دير البلح وسط قطاع غزة، يبلغ طول النفق حوالي 500 متر" مشيرا إلى أنه "تم تحديد موقعها من قبل الكتيبة 82 من اللواء المدرع السابع وتم هدمها لاحقًا من قبل وحدة المهندسين القتالية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جنودا من الكتيبة 77 التابعة للواء عثروا أيضا على منصة إطلاق صواريخ مسلحة في المنطقة.