تقرير: وقف دائم لإطلاق النار في غزة يمكن يؤخر الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

قالت ثلاثة مصادر إيرانية لوكالة الأنباء "رويترز" اليوم (الثلاثاء)، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو وحده الذي سيمنع إيران من الرد بشكل مباشر على إسرائيل. وقال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى إن إيران، إلى جانب حلفائها مثل حزب الله، سوف يشنون هجوماً مباشراً إذا فشلت المحادثات في غزة - أو إذا رأوا أن إسرائيل تماطل في المفاوضات.

وعلى خلفية المخاطر المتزايدة لحرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر، أجرت إيران حوارا مع الدول الغربية والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حول سبل الرد، وفقا لما ذكرته المصادر.

في غضون ذلك، أكد السفير الأميركي لدى تركيا أن واشنطن تطلب من حلفائها المساعدة في إقناع إيران بخفض التوترات. وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الجمعة "نأمل أن يكون ردنا محددا زمنيا وأن يتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف محتمل لإطلاق النار".

يشار إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، قال للصحافيين يوم الاثنين: "قد يحدث شيء ما في وقت مبكر من هذا الأسبوع من قبل إيران ووكلائها، هذا تقدير أمريكي وكذلك تقدير إسرائيلي".