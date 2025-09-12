تقرير: مصر تخفض التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل حتى إشعار آخر على خلفية قصف الدوحة

قد يعجبك أيضًا -

قررت مصر تقليص التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل "حتى إشعار آخر" بعد هجوم الدوحة، وفقًا لقناة العربية. وذكر التقرير أن القاهرة ستعيد ترتيب الاتصالات الأمنية مع إسرائيل ضمن هذه الخطوات.

ومن جهتها ستدعت الإمارات نائب السفير الإسرائيلي، وأبلغته "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء على دولة قطر والتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، بحسب بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الجمعة.

فيما أعربت الكويت في بيان، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ"التصريحات العدائية والتهديدات" التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بحق دولة قطر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية. وتابعت "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بحق دولة قطر الشقيقة، وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال في انتهاك سيادة الدول".

وفي السياق نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الجمعة، إن "إعلان نيويورك الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعبر عن الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني"، وأضاف"القرار يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً إلى أن الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية "ترسخ حق الشعب في تقرير مصيره".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صوتت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، على إعلان يحدد خطوات ملموسة نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك بأغلبية 142 صوتا، مقابل معارضة عشر دول بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.