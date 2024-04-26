الوفد المصري يصل إلى إسرائيل لاستئناف المفاوضات حول صفقة الرهائن

وصل الوفد المصري إلى إسرائيل، لاستئناف المفاوضات الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين وسط التوترات بين إسرائيل وحركة حماس. وفي خضم المناورات الدبلوماسية الدقيقة، أعرب مسؤول أمني إسرائيلي كبير عن تفاؤل حذر، ملمحا إلى إمكانية حدوث انفراجة.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن "إسرائيل لم تقدم أي مقترحات جديدة، إلا أنها تتقبل النظر في ترتيبات هدنة معدلة. ويقال إن هذا الاقتراح الجديد يستلزم إطلاق سراح 33 رهينة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن "المصريين يريدون إبرام الاتفاق"، في إشارة إلى درجة من حرص الجانب المصري على تسهيل التقدم في المفاوضات.

ويتمحور الاتفاق المقترح، بحسب المصادر، حول استئناف المحادثات ويتضمن إطلاق سراح مجموعة مختارة من الرهائن، بمن فيهم النساء وكبار السن والعجزة. ورغم أن تفاصيل المبادرة المصرية لا تزال غير معلنة، إلا أن ظهورها يسلط الضوء على الدفع الإقليمي نحو الحلول الدبلوماسية وسط التوترات المتصاعدة.

وعلى الرغم من التوضيحات التي قدمها المسؤول الإسرائيلي بأنه لا توجد حاليا أي محادثات مباشرة بين إسرائيل وحماس، فإن المبادرة المصرية تمثل وسيلة واعدة لإعادة المفاوضات.