"إيران أعدت ما لا يقل عن 10 سيناريوهات رد فعل للانتقام الإسرائيلي"

قالت مصادر عسكرية في إيران لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم (الاثنين)، إن وحدات التخطيط التابعة للحرس الثوري أعدت ما لا يقل عن عشرة سيناريوهات مناسبة للرد على خطوة محتملة من جانب إسرائيل - وأنها ستستخدمها حسب الحاجة.

كما أكدت المصادر أن هذه السيناريوهات قابلة للتجدد، لكن جاهزيتها تشير إلى جدية إيران في الرد.كما أن رد الفعل الإيراني لن يكون بالضرورة نفس رد الفعل الذي سيأتي من إسرائيل، لكنه قد يكون أقوى ولأهداف مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر العسكرية لتسنيم، إن جغرافية إسرائيل، على عكس إيران، محدودة للغاية - أي ليس لديها عمق استراتيجي - وبنيتها التحتية حساسة، لذا فإن رد فعل إيران قد يسبب لها أضرارا غير مسبوقة. وبحسب المصادر، فقد سبق أن أبلغت عدة دول إيران بأنها لن تشارك لصالح إسرائيل، لكن على أية حال – أي مساعدة لإسرائيل ستعتبر تجاوزاً لخط أحمر وستجر إلى خسائر للدولة المساعدة.