محكمة قبرصية تقضي بحبس رجل أعمال إسرائيلي لمدة خمس سنوات

حكمت محكمة قبرصية على رجل الأعمال التركي الإسرائيلي شمعون أيكوت، البالغ من العمر 74 عامًا، بالسجن خمس سنوات، وكان أيكوت قد أدين بتهمة تطوير عقارات قبرصية يونانية بشكل غير قانوني في الجزء الشمالي من الجزيرة، الذي تسيطر عليه تركيا منذ عام 1974.

يأتي هذا الحكم، الذي يُعدّ من أهم الأحكام في السنوات الأخيرة، في ظل وضع سياسي متوتر للغاية في جزيرة لا تزال مقسمة بين الشمال التركي والجنوب اليوناني، وأقر أيكوت، الذي يحمل أيضًا جوازات سفر تركية وبرتغالية، بالذنب في 40 تهمة تتعلق بالاستيلاء غير القانوني كجزء من اتفاق إقرار بالذنب، وقال الادعاء إن "شركة مرتبطة برجل الأعمال شيدت مجمعات سكنية فاخرة على حوالي 40 عقارًا على الساحل الشمالي، كانت في السابق ملكًا لقبرصيين يونانيين حصريًا" فيما التمس دفاعه الرأفة، مشيرًا إلى ضعف صحته وتقدمه في السن وعدم وجود سجل جنائي لديه، مع التأكيد على أنه لم يتصرف إلا لمساعدة ابنه، الذي كان مديرًا للشركات المعنية. أعادت هذه القضية إشعال التوترات القائمة منذ فترة طويلة حول ملكية الأراضي في الجزيرة، التي لا تزال تعاني من النزوح الجماعي في أعقاب الانقلاب الموالي لليونان والغزو التركي عام 1974. ونددت عائلة أيكوت والسلطات القبرصية التركية بالمحاكمة باعتبارها ذات دوافع سياسية، معتقدين أن نظام العدالة الجنوبي يسعى إلى جعل قضية ذات رمزية عالية من انقسامات قبرص، والتي لا تزال بعيدة عن إعادة التوحيد، مثالاً يُحتذى به.