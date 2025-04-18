جماعة الحوثي: مقتل وإصابة 230 شخصا، جراء غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة 230 شخصا، جراء غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وأكدت مقتل 80 وإصابة 150 من "العمال والموظفين في ميناء رأس عيسى النفطي إثر العدوان الأميركي على الميناء شمالي غرب محافظة الحديدة في حصيلة غير نهائية".

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الحوثية، إن فرق الإنقاذ من الدفاع المدني وفرق الإسعاف ما زالت تعمل بكل جهد للبحث وانتشال الضحايا واخماد الحرائق.

وأعلن الجيش الأمريكي أن الضربات على رأس عيسى تهدف إلى قطع الإمدادات والتمويل عن المسلحين. وعرض التلفزيون الذي يديره الحوثيون حرائق كبيرة تضيء سماء الليل في أعقاب أحدث هجوم في سلسلة هجمات مكثفة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الحوثية، أنيس الأصبحي، إن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن جثث في محطة الوقود على البحر الأحمر، مما يشير إلى أن عدد القتلى قد يرتفع. وقالت قناة المسيرة التابعة للجهاديين إن عدد القتلى جراء الضربة "ارتفع إلى 80 قتيلاً و150 جريحًا".

وهتف المتظاهرون "الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل!" تجمعوا في المدن التي يسيطر عليها المتمردون في أنحاء البلاد، بما في ذلك مظاهرة حاشدة في العاصمة صنعاء. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، للحشد في صنعاء: "إن الحشد العسكري الأمريكي واستمرار العدوان على بلادنا لن يؤدي إلا إلى مزيد من الهجمات المضادة والعمليات الهجومية والاشتباكات والمواجهات".