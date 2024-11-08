الجيش الإسر ائيلي: مقتل غاي شبتاي، 39 عاماً، متأثراً بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة قبل أسبوعين في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، وفاة رقيب أول احتياط غاي شبتاي (39 عاما) من القدس، وهو جندي في الكتيبة 8207 من لواء "ألون" (228). وتوفي متأثرا بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم في لبنان.

يترك شبتاي وراءه زوجة وثلاث بنات. كان مدرسًا للغة الإنجليزية في مدرسة حوريف الدينية الثانوية في القدس، والتي فقدت ستة من طلابها السابقين منذ بداية الحرب في القتال في غزة ولبنان (نيتانيل هيرشكوفيتز، أفيرام هريف، ألون سابراي، هيليل عوفاديا، إلياف أبيتبول، جلعاد الماليخ وآفي غولدبرغ). شهد أصدقاؤه بأنه كان "شخصًا متألقًا ومهتمًا بشكل خاص، ومعلمًا محترفًا ومخلصًا".

وأثنت عليه الحاخامية الكبرى: "تم تعيين غاي في الكتيبة كمنسق حاخامي بعد أن طلب الخدمة في الاحتياط الحاخامي العسكري في وحدة قتالية. لقد قام بعمله بأمانة وتولى مسؤوليات كبيرة في جميع مجالات مناطق الكتيبة. حاخامية عسكرية ضمن الكتيبة نفذ جميع مهامه بإخلاص وإيمان. عمل غي في التعليم وقام بالتدريس في مدرسة حوريف الدينية في القدس في الصباح ودرس التوراة في معهد مئير. هكذا كان - رجل التوراة والتعليم.

وفي الحادث الخطير الذي أصيب فيه الرقيب شبتاي بجروح قاتلة، سقط أيضًا صديقه المقرب النقيب الاحتياط الحاخام أبراهام يوسف غولدبرغ، إلى جانب أربعة مقاتلين آخرين: الرقيب الأول جلعاد الملياخ، 30 عامًا، من القدس؛ والكابتن الاحتياطي أميت حياة (29 عاما) من حيفا؛ وقائد الاحتياط إلياف عمرام أبيتبول، 36 عامًا، من إيتان؛ والرقيب الاحتياطي شاؤول مويال (47 عاما) من كارني شومرون.