السويداء تحت الحصار.. أزمة إنسانية تتفاقم وتصعيد ميداني يهدد الاستقرار

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تعيش محافظة السويداء جنوب سوريا وضعًا إنسانيًا بالغ التعقيد، في ظل تصاعد حدة التوترات الأمنية وفرض حصار خانق منذ أكثر من أسبوعين، أثر بشكل مباشر على حياة السكان وقطاعات الخدمات الأساسية.

مدير الأفران في المحافظة حذّر من نفاد مادة القمح خلال أيام، مؤكدًا أن الكميات المتوفرة تكفي لعشرة أيام فقط، في وقت لم تسمح فيه الحكومة إلا بدخول شاحنة واحدة من أصل 14 شاحنة مساعدات كانت معدّة للوصول إلى المدينة.

الأزمة لم تتوقف عند نقص المواد الغذائية، بل تفاقمت بسبب انقطاع الكهرباء وغياب المحروقات، ما أدى إلى توقف ضخ المياه وتعطيل المشافي والمراكز الخدمية، في ظل غياب أي استجابة مركزية واضحة.

التدهور الأمني في المحافظة بدأ مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية من أبناء السويداء ومجموعات مسلحة من بعض العشائر البدوية، مدعومة من الجيش السوري على خلفية عمليات خطف متبادلة. هذه المواجهات أودت بحياة عشرات المدنيين ودفعت آلاف العائلات للنزوح داخل المحافظة.

نشطاء من السويداء وجهوا نداءات إلى المنظمات الدولية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي، فيما تتجه الأنظار إلى كيفية تعاطي الحكومة والمجتمع الدولي مع وضعٍ يُنذر بانفجار اجتماعي وإنساني، قد يتجاوز حدود محافظة السويداء.