قضية فلاي دبي ..الإمارات تتوعد همام الهمامي بعقوبة شديدة للغاية

توعد مصدر مقرب من دوائر الحكم في الإمارات العربية المتحدة بفرض عقوبة شديدة على مساعد الطيار العُماني همام الهمامي، المشتبه به في التخطيط لتحطيم طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" في مطار بن غوريون الإسرائيلي، وفق ما نقلته هيئة البث الرسمية "كان".

وقال المصدر إن العقوبة التي ستصدر بحق المشتبه به "لن تكون بسيطة، بل ستكون شديدة للغاية"، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الإماراتية لكشف تفاصيل المخطط، وتحديد ما إذا كان قد تلقى مساعدة من أطراف أخرى.

التخطيط للهجوم بدأ عام 2017

وفي التحديث الثالث الذي أصدره النائب العام الإماراتي بشأن القضية، كُشفت تفاصيل إضافية عن التحقيق مع مساعد الطيار، الذي أفاد، بحسب ما ورد في التحديث، بأنه بدأ التخطيط للعملية عام 2017، حين كان يقيم في أستراليا.

ووفقًا للبيان، كان المشتبه به يخطط لتحطيم الطائرة في مبنى المسافرين بمطار بن غوريون، في هجوم وصفته التحقيقات بأنه مستوحى من هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وأضاف التحديث أن المشتبه به استغل عمله في رحلتين إلى إسرائيل لجمع معلومات استخباراتية تمهيدًا لتنفيذ المخطط، شملت تفاصيل عن مسار الرحلة والهدف المحتمل.

التحقيقات تبحث عن مساعدين محتملين

وقال مصدر إماراتي غير رسمي مطلع على أجواء الحكم إن نشر تحديثات متتالية بشأن التحقيقات يهدف إلى التأكيد على شفافية السلطات الإماراتية، وإبراز التزام الدولة بالقانون ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

وبحسب المعلومات التي أوردتها "كان"، ادعى مساعد الطيار خلال التحقيق أنه تصرف بمفرده ومن دون مساعدة، فيما تواصل السلطات فحص احتمال وجود شركاء أو مساعدين له.

وفي السياق ذاته، أقر الجانب الإماراتي، وفق التقرير، بوجود إخفاق في رصد مؤشرات التطرف الديني والأيديولوجي لدى المشتبه به، مشيرًا إلى أنه استوفى المعايير المهنية والأمنية التي تعتمدها شركة «فلاي دبي»، التي كان يعمل لديها.