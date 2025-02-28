السعودية وقطر والاماررات وسلطة عمان يعلنون غدا السبت اليوم الأول من شهر رمضان المبارك

أعلنت السعودية وقطر والامارات وسلطنة عمان والعراق والسلطة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وعليه سيكون غدا السبت أول أيام رمضان المبارك"، وثبت رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي سدير وتمير، وذلك بعدما أعلن المترائين في السعودية مساء اليوم الجمعة عن بدء ترائي هلال شهر رمضان في مرصد تمير وحوطة سدير.

وبهذه المناسبة تتقدم أسرة i24NEWS بأحر التهاني والتبريكات للمسليمن في جل أقطار العالم راجية من العلي القدير أن يكون شهر سلام وسلام وحبة ووئام.

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حجبت غيوم كثيفة السماء في مرصد تمير قبل أن يصفو الجو، كما قال أحد المترائين في مرصد تمير أن الأجواء تميل إلى رؤية الهلال، والغيوم المتقطعة ستسمح برؤية هلال الشهر الكريم خلال الدقائق القادمة.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة 28 فبراير/شباط الجاري الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان.

من جانبه، قال مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن رؤية الهلال يوم الجمعة ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين.