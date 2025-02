السعودية وقطر والاماررات وسلطة عمان يعلنون غدا السبت اليوم الأول من شهر رمضان المبارك

أعلنت السعودية وقطر والامارات وسلطنة عمان والعراق والسلطة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وعليه سيكون غدا السبت أول أيام رمضان المبارك"، وثبت رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي سدير وتمير، وذلك بعدما أعلن المترائين في السعودية مساء اليوم الجمعة عن بدء ترائي هلال شهر رمضان في مرصد تمير وحوطة سدير.

وبهذه المناسبة تتقدم أسرة i24NEWS بأحر التهاني والتبريكات للمسليمن في جل أقطار العالم راجية من العلي القدير أن يكون شهر سلام وسلام وحبة ووئام.

