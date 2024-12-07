مصر تدعو رعاياها إلى تجنب السفر إلى سوريا وتشكل "خلية أزمة لمتابعة أوضاع المصريين الموجودين والمقيمين في سوريا"

دعت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم السبت، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن، وحثت المصريين الموجودين والمقيمين في سوريا إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في دمشق".

ودعت الخارجية المصرية "جميع المصريين المقيمين والموجودين سرعة تسجيل بياناتهم لتتمكن السفارة المصرية في دمشق من مراجعة ومتابعة أوضاعهم والاطمئنان على أحوالهم".

وذكر البيان أنه تم تشكيل"خلية أزمة لمتابعة أوضاع المصريين الموجودين والمقيمين هناك في ظل احتدام القتال بين الفصائل المسلحة والجيش السوري".