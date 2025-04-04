نائبة مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط تصل إلى بيروت لمناقشة نزع سلاح حزب الله

وصلت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت، ومن المتوقع أن تلتقي أورتاغوس بكبار المسؤولين اللبنانيين، مثل الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام، لمناقشة قضايا مختلفة، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله، وفقًا لتقارير إعلامية لبنانية.

تأتي زيارتها في الوقت الذي قتلت فيه إسرائيل قائدًا في حركة حماس، اليوم الجمعة، في غارة جوية قبل الفجر على مدينة صيدا الساحلية اللبنانية.

وكانت إسرائيل قد شنت غارة جوية على جنوب بيروت في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل ضابط اتصال فلسطيني من حزب الله في الغارة الثانية فقط على العاصمة منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الأول المنصرم بين إسرائيل والحزب الوكيل الإيراني المتمركز في لبنان.

وتحولت الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، إلى صراع شامل في سبتمبر/ايلول المنصرم، مما أسفر عن عواقب وخيمة على حزب الله، التي فقدت الكثير من قياداتها العليا وترسانتها الصاروخية في هجمات إسرائيلية محددة.

وكان حزب الله قد بدأ إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو اليوم التالي لهجوم حماس في جنوب إسرائيل، قائلاً إنه كان يتصرف "تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة".