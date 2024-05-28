الجيش الإسرائيلي يقوم بإخلاء موقعين استيطانيين في الضفة الغربية وسط تذمر المستوطنين

قامت قوات الإدارة المدنية وعناصر من الأجهزة الأمنية صباح اليوم بإخلاء موقعين استيطانيين في منطقة بنيامين، "أور مئير" و"سادي يوناثان"، اللتين أقيمتا بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة. كما دمرت القوات بعض المباني التي كانت موجودة هناك.

ودفع سكان مستوطنة سادي يوناتان برد انتقدوا فيه بشدة سياسة قائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس: "إن الذي يدفع بحملات التدمير غير العادية التي تزايدت مؤخرًا هو الجنرال يهودا فوكس الذي يحاول في نهاية فترة ولايته تثبيت الحقائق على الأرض وإزالة التلال اليهودية من أجل استيلاء السلطة الفلسطينية عليها. وأضافوا: "لكن الوزير بتسلئيل سموتريش يختار باستمرار اتخاذ موقف مضاد عندما يتعلق الأمر بتدمير البؤر الاستيطانية الجديدة".

Nati Shohat/Flash90

وفي مناقشة سرية قبل نحو أسبوع بعنوان "عدم تطبيق القانون ضد البناء غير القانوني في المجتمع اليهودي" برئاسة اللواء فوكس تم تسليط الضوء على فشل تطبيق القانون ضد المستوطنين العنيفين والناشطين اليمينيين في العقود الأخيرة والكشف عن تهاون خطير في مواجهة الانتهاكات، على ما جاء في وثيقة قدمها أعلى مسؤول عسكري في الضفة الغربية. كما وجه فوكس انتقادات حادة لإدارة الاستيطان التي أنشأها وزير الأمن بتسلئيل سموتريتش، متهماً إياها بالسيطرة على تطبيق القانون بشكل شبه كامل والتراخي في مواجهة البناء غير القانوني من قبل المستوطنين اليهود.

فوكس أعلن عن تقديم استقالته بهذه المناسبة ونفى أن تكون لهذه الخطوة أي علاقة بأحداث 7 أكتوبر.