سنح في الأسبوع الأخير لي الفرصة لسماع صوتين مختلفين تمامًا من الشرق الأوسط. عندما تحدثت مع مسؤولين إسرائيليين رفيعين، كانت استنتاجهم حاسمًا: الرئيس ترامب سيهاجم. وقالوا"هذه ليست مسألة 'إذا'، بل فقط مسألة 'متى'". وعلى هذا النحو، تم تسجيل زيادة معينة في مستوى التأهب في إسرائيل. من ناحية أخرى، عندما تحدثت مع جهات في دول الخليج، كانت الأمور مختلفة: "لن يهاجم، لا يريد الهجوم، وسيجد طريقًا إلى اتفاق".

حججهم كانت مقنعة - فالرئيس لا يريد بالتأكيد أن يقفز سعر برميل النفط إلى 250 دولارًا قبيل انتخابات منتصف الولاية. لكن في وقت كتابة هذه السطور، يبدو أن الزملاء من دول الخليج كانوا على حق. الجميع، في الخليج وأيضًا في إسرائيل، كان واضحًا لهم في الأسابيع الأخيرة أنه لا يوجد لدى ترامب رغبة حقيقية في الهجوم. إلا أنه في إسرائيل قدَّروا أنه سنصل في مرحلة ما إلى نقطة اللاعودة التي لن يبقى بعدها أي فرصة للاتفاق - وعندها سيحدث الهجوم.

وفي دول الخليج، تعزز الفهم بأنه حتى إذا حدث هجوم كهذا – فقد يكون له أهمية ما – لكنه لن يسقط النظام في إيران. هجوم كهذا سيسمح فقط للرئيس أن يقول "لقد انتصرنا" ويغادر الحدث. أما هم؟ فسيتعرضون لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة ضد مواقع البنية التحتية، والطاقة، ومنشآت تحلية المياه، وربما سيُضطرون حتى للرد بشكل نشط ضد إيران. لكن في النهاية – النظام الإيراني سيبقى، وهم من سيضطرون للتعامل معه في اليوم التالي.

لذلك تم نسج ائتلاف - من قطر حتى الإمارات - الذي نقل رسالة واضحة إلى واشنطن: لا تهاجموا. من المرجح أن بعضها فضلت أن يواصل ترامب ببساطة الحصار الاقتصادي والضغط، لكن في نهاية المطاف مُورس ضغط هائل على الرئيس الأمريكي: "لا تقدموا على عمل عسكري آخر ضد طهران". ترامب نفسه قال قبل عدة أيام جملة أصبحت في الساعات الأخيرة ذات أهمية خاصة: "إذا كان هناك اتفاق جيد لدول الخليج، فسيكون جيدًا لي أيضًا". بكلمات أخرى - أنا لا أنوي أن أكون أبر من البابا.

الآن نحن في نقطة ليس من الواضح فيها ما إذا كان سيتم توقيع اتفاق أصلاً، لكن الصياغات تغيرت تماماً. من مطلب أمريكي صريح تضمن التزاماً إيرانياً بتفجير منشآت النووي وإخراج كل اليورانيوم المخصب من البلاد (بما في ذلك ذلك الذي بنسبة تخصيب 20 بالمئة) – وصلنا إلى وضع حيث، باستثناء عبارة عامة من نوع "هي، سنتحدث لاحقاً عن الملف النووي"، ليس من المؤكد أن الاتفاق سيشمل أي التزام فعلي من إيران في هذه القضية. وهذا دون حتى ذكر حقيقة أن الحوار الحالي يتجاهل كلياً قضية الصواريخ الباليستية والمنظمات الوكيلة الإيرانية.

صحيح أنه بحسب اتفاق الإطار ستبقى كل القوات الأمريكية في الميدان، وترامب سيحتفظ لنفسه بحق مهاجمة إيران إذا انتهكت التفاهمات. لكن إذا كان الرئيس لا يرغب في شن حرب الآن (ولم تكن تنقصه الأسباب) – فلماذا سيرغب في القيام بذلك بعد 60 يومًا، قبل انتخابات منتصف الولاية للكونغرس ولمجلس النواب؟ وبالإضافة إلى ذلك، يمكن دائمًا ببساطة أن يغرد مجددًا: "تم تأجيل الموعد النهائي".