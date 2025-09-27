"اذا طَبَعَ الشرع مع إسرائيل سيقتل من قاعدته الشعبية"

على خلفية الأنباء عن اقتراب إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا والذي أشار اليه ترامب في تصريحاته الأخيرة أكثر من مرة، وقال بأنه قريب، وإشارة نتنياهو بأن الاتفاق سيشمل نزع السلاح في الجنوب السوري وضمان أمن دروز سوريا، شدد الصحافي السوري عبد الجليل السعيد ألى أن الشرع يسعى لابرام اتفاق أمني مطور بناء على اتفاق فض الاشتباك عام 1974 وإنه إذا "طبع الشرع مع إسرائيل سيقتل من قاعدته الشعبية".شاهدوا مداخلته كاملة

جاء تصريح الصحافي السعيد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله حيث قال إنه :"ما يتم تداوله هو تقارير تنشر في الصحافة وهي ليست مؤكدة .. وفي الواقع الرئيس الشرع غير مستعد للتطبيع مع إسرائيل، لأن الشرع إن طبع مع إسرائيل اليوم سيقتل غدا أو سيسقط غدا.. سيقتله مؤيدوه وسيسقطه مؤيدوه .. لن يتم قبول شروط إسرائيل .. ما يعطل الاتفاق الآن بأن الشرع يريد انسحاب إسرائيل حتى حدود الثامن من ديسمبر 1974، مقابل ذلك هو مستعد لإبرام اتفاق أمني مطور استنادا الى اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، لكن إسرائيل ترفض ذلك، والولايات المتحدة تضغط لإبرام الاتفاق"

