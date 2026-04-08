بعد وقف النار مع إيران.. لابيد: "نتنياهو قاد إسرائيل إلى فشل تاريخي غير مسبوق"

وقف إطلاق النار الذي قُدم بين الولايات المتحدة وإيران يثير هذا الصباح (الأربعاء) العديد من ردود الفعل. رئيس المعارضة يائير لابيد هاجم الخطوة الأمريكية - ووصفها بأنها "فشل" و"كارثة سياسية" لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وكتب على حسابه في اكس"لم يكن هناك كارثة سياسية كهذه في كل تاريخنا. إسرائيل لم تكن حتى قريبة من الطاولة عندما اتُخذت قرارات تتعلق بجوهر أمننا القومي"، وتابع، "الجيش نفذ كل ما طُلب منه، الجمهور أظهر صمودًا مذهلًا، لكن نتنياهو فشل سياسيًا، فشل استراتيجيًا، ولم يحقق أيًا من الأهداف التي وضعها بنفسه".

وأضاف: "سيستغرق منا سنوات لإصلاح الأضرار السياسية والاستراتيجية التي تسبب بها نتنياهو بسبب الغطرسة، الإهمال وانعدام التخطيط الاستراتيجي".

عضو الكنيست تسفيكا فوغل، رئيس كتلة "عوتسما يهوديت"، كتب في حسابه على X: "دونالد، خرج بطة!".

ردّت عضو الكنيست ميراف بن آري بتغريدةٍ خاصة بها: "يا دونالد، متى ستستيقظ من غفلتك وتدرك أن هذا كل ما في الأمر، يا معبودك نتنياهو؟ بالمناسبة، رأيتُ أن عقوبة الإعدام لم تُغيّر حتى مقعدك بنصف مقعد، وأنك أنفقتَ أموالاً على إعلانٍ على تويتر لتبرير قانونك البغيض. يبدو أن الجمهور ليس بالغباء الذي ظننتَه، فعقوبة الإعدام ليست إلا لمن لا يتحمّل المناظر البشعة."

رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان أضاف: "نتنياهو كذب. لقد وعد بـ'نصر تاريخي' وأمن لأجيال، لكن في الواقع حصلنا على واحدة من أفشل الإخفاقات الاستراتيجية التي عرفتها إسرائيل. هنا سُفك الدم. مواطنون قُتلوا. مقاتلون أبطال سقطوا. دولة كاملة في الملاجئ. الجيش الإسرائيلي قام بدوره بقوة وحقق إنجازات، لكن حكومة نتنياهو-سموتريتش-بن غفير فشلت مرة أخرى في تحويل هذه الإنجازات إلى نصر".

"لم يتم تحقيق أي هدف، ومرة أخرى نفس الصورة: الجيش الإسرائيلي ينتصر - إسرائيل تخسر. ليس بسبب الجنود. بل بسبب حكومة فاشلة، متطرفة وخطيرة، لا تعرف كيف تحول الإنجازات العسكرية إلى أمن سياسي. هذا ليس 'انتصارًا تاريخيًا'. هذا فشل كامل يعرّض أمن إسرائيل للخطر لسنوات قادمة"، كتب.

رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، كتب في حسابه على منصة X: "وقف إطلاق النار مع إيران يمنح نظام الملالي فترة استراحة وإمكانية لإعادة التنظيم. أي اتفاق مع إيران دون تخليها عن تدمير إسرائيل، تخصيب اليورانيوم، إنتاج الصواريخ الباليستية ودعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة - يعني أننا سنضطر للعودة إلى جولة أخرى في ظروف أصعب وسندفع ثمناً أغلى".

كما هو معروف، أعلن رئيس الولايات المتحدة خلال الليل، حوالي ساعتين قبل انتهاء المهلة التي فرضها على إيران، عن تحقيق وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين. في مكتب رئيس الوزراء أشاروا إلى القرار، ونشروا بياناً أعربوا فيه عن دعمهم للقرار الأمريكي. إلى جانب ذلك، أُفيد بأن إسرائيل من المتوقع أن توقف هي أيضاً الهجمات على إيران خلال هذه الفترة الزمنية.