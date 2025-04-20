"نهايتكم اقتربت": فلسطيني متهم بالتحريض ضد سموتريتش

قدمت النيابة العسكرية اليوم (الأحد) لائحة اتهام ضد فلسطيني بتهمة التحريض على قتل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس المجلس الاستيطاني السامرة يوسي دغان. حيث رد المتهم على الصورة التي نشرها داغان قائلا: "نهايتكم قريبة"

وكان الفلسطيني، وهو من سكان قرية قصرة في الضفة الغربية، معروفا لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأنه ناشط في حركة حماس. ووفقا للبيان فإنه "تبين من خلال فحص حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يدعم العمليات المسلحة ويحرض عليه. تم اعتقاله بتهمة التهديد والتحريض. وكما ذكرنا اليوم تم تقديم لائحة اتهام ضده "بتهمة التحريض ودعم العمليات المسلحة".