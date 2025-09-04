قد يعجبك أيضًا -

على خلفية التحركات الإسرائيلية في جنوب سوريا وإمكانيات إضعاف السيادة السورية في المنطقة شدد الصحافي عبد الجليل السعيد أن "الشرع يتمسك بمبدأ الرغبة بتحقيق السلام، وبإمكان الحكومة السورية التوجه لحرب بإمكاناتها المحدود"، مشيرا الى أن "الشرع منع مقاومة شعبية في درعا وفي منطقة حوران". يمكنكم مشاهدة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات الصحافي عبد الجليل خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي :"إسرائيل تقوم حتى الآن بكافة مسؤوليتها وإنها حتى هذه اللحظة لا تعطي الضوء الأخضر لمقاومة شعبية ، هي لو تركت فقط أهل درعا وحوران لما أمن نتنياهو أن ينام ببيته، أهل درعا حين هاجموا بعض القوات الإسرائيلية المحتلة لمناطقهم لقنوا نتنياهو وهو في تل أبيب درس كبير جدا.. لكن الرئيس أحمد الشرع يتمسك حتى الآن بمبدأ ’نريد السلام’ ويطالب بعد استفزاز سوريا بخيارات لا تريدها،وبإمكان الحكومة السورية التوجه لحرب بإمكاناتها المحدودة".

