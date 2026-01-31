نجل نفتالي بينيت يظهر في صور ضحايا الاحتجاجات الايرانية ضد النظام

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الموالية للحكومة، بما في ذلك وكالة فارس، PRESSTV، تسنيم، ومهر، تقارير زعمت أن صورة ديفيد بينيت، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، انتشرت بين تقارير المعارضة الإيرانية على أنها صورة طفل قُتل خلال احتجاجات إيران الأخيرة.

وقالت وكالة فارس إن الصور استخدمت "لخداع الجمهور والتحريض عليه"، مشيرة إلى أن حسابات معارضة، بما في ذلك قناة Simay Azadi على تلغرام، نشرت صورة الطفل ضمن قائمة مزعومة لضحايا الاحتجاجات، مع تسمية خاطئة للطفل على أنه كوروش شيريني. وأكدت الوكالة أن الصورة منشورة على حساب إنستغرام لنفتالي بينيت منذ 19 ديسمبر 2025، وتظهره مع ابنه خلال رحلة سياحية، ولا علاقة لها بالاحتجاجات الإيرانية.

وأكد خبراء أن هذه الحادثة تعكس صعوبة التحقق من المعلومات المتداولة حول الاحتجاجات في إيران، خصوصاً في ظل انقطاع الإنترنت وحجب الوصول إلى المعلومات من قبل السلطات الإيرانية خلال الأيام العصيبة من الاحتجاجات.

من جهتها، أكدت قناة إيران إنترناشيونال المعارضة، التي لم تنشر الصورة، أن الأخطاء في تحديد ضحايا الاحتجاجات أمر وارد بسبب العدد الكبير للقتلى وصعوبة الوصول إلى أسر الضحايا، مشيرة إلى أن عشرات آلاف القتلى تم توثيقهم، ما يعكس حجم العنف الذي مارسته السلطات الإيرانية.

وتعكس هذه الواقعة التحديات المستمرة في الحرب الإعلامية بين الحكومة الإيرانية والمعارضة، مع محاولات كل طرف للتأثير على الرأي العام الدولي حول الأحداث الجارية في البلاد.