الخارجية الإيرانية: المفاوضاتت مع الترويكا الأوروبية كانت جادة وصريحة ومفصلة، واتفقنا على مواصلتها"

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قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الجمعة، أن بلاده اتفقت مع الترويكا الأوروبية(تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا) على مواصلة المحادثات حول برنامج طهران النووي، مشيراً إلى أن "المحادثات كانت جادة وصريحة ومفصلة"، فيما أعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن تفاؤله بعودة مفتشي الوكالة لإيران خلال العام الجاري"، وأضاف "طهران ناقشت مع دول الترويكا آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على إيران والملف النووي".

وأكد غريب آبادي على أنه "انتقدنا بشدة مواقفهم تجاه الحرب العدوانية الأخيرة على شعبنا (الضربات الإسرائيلية والأميركية على إيران)، وأوضحنا مواقفنا المبدئية، بما في ذلك ما يسمى بآلية الزناد"، لافتاً إلى أن الجانبين بحثا خلال لقاء إسطنبول "أفكاراً محددة من جوانبها المختلفة".

وقال دبلوماسيون غربيون لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الدول الأوروبية مستعدة لعرض تأجيل الموعد النهائي المرتقب لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، في حال وافقت الأخيرة على مجموعة من الشروط، من بينها استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة المعنيين بالبرنامج النووي.

ويتعيّن على الدول الأوروبية الثلاث، الموقعة على الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 والذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جانب واحد خلال فترة ولايته الأولى، أن تقرر ما إذا كانت ستفعّل آلية "سناب باك".