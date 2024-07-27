الحكومة اللبنانية تدين الهجوم على مجدل شمس وتدعو لوقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات

قالت الحكومة اللبنانية في بيان، إنها تدين "كل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين"، ودعت إلى "وقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات". وشدد البيان على أن"استهداف المدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية".

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنه "بالرغم من هذه الانتهاكات الإسرائيلية إلا أن لبنان وحزب الله ملتزمون بقواعد الاشتباك وعدم استهداف المدنيين".وتابع"نفي حزب الله لما جرى اليوم في مجدل شمس يؤكّد بشكل قاطع التزامه بقواعد الاشتباك".

واستبعد نبيه بري، شن إسرائيل حربا واسعة على لبنان، محذرا من أن هذه الحرب إن حدثت قد تتورط بها عدة دول إقليمية.

وقال بري في مقابلة مع صحيفة Avvenire، إن "الوضع في المنطقة خطير للغاية، وليس فقط في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "ما يحدث يهدد أوروبا والسلام العالمي".

وجاء البيان اللبناني بعد سقوط صاروخ على قرية مجدل شمس في الجولان شمال إسرائيل، وقتله 11 طفلا على الأقل. واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني بالوقوف خلف هذا القصف، وأعلن تجهيز رد عسكري على ذلك.

ومن جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لموقع "أكسيوس"، مساء اليوم السبت، إن "هجوم حزب الله تجاوز كل الخطوط الحمراء، والرد سيكون على هذا الأساس"، مضيفاً: "نحن نقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله ولبنان".

واعتبر كاتس أن "إسرائيل ستدفع ثمناً في هذه الحرب"،وتابع "سيتم تدمير نصر الله وحزب الله، وستتضرر دولة لبنان بشكل كبير، وسيعود السلام والأمن لسكان شمال إسرائيل".