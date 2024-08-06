إصابة عسكريين أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم عن إصابة عدد من الجنود الأميركيين الليلة الماضية (بين الاثنين والثلاثاء) في الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر في البنتاغون الأميركي أيضاً لقناة الجزيرة إن عدداً من الجنود الأميركيين أصيبوا في الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" العسكرية الأميركية غربي العراق.

وقال البيت الأبيض صباح اليوم (الثلاثاء): "تم إطلاع الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. وناقشا الخطوات التي نتخذها لحماية قواتنا والرد على أي هجوم ضد رجالنا، بالطريقة والمكان الذي نختاره."

"كما تم إطلاعهم على جهود الجيش الأمريكي لدعم الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغهما بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين في غزة".