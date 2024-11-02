مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخر بجروح خطيرة في حادث شمال غزة

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي الجنديين اللذين سقطا في شمال قطاع غزة: الرقيب أول إيتاي باريزات، 20 عاما، من بيتح تكفا، والرقيب أول يائير حنانيا، 22 عاما، من متسبيه نتوفا، الذي كان يشغل منصب قائد القسم. في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي

وفي الحادث نفسه أصيب جندي آخر من كتيبة شاكيد بجروح خطيرة. وتم نقله إلى المستشفى وتم إبلاغ عائلته بحالته.