تهديد أم تحذير ؟ رسالة السيسي إلى إسرائيل في قمة الدوحة

قد يعجبك أيضًا -

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالةً إلى الشعب الإسرائيلي اليوم (الاثنين) خلال القمة العربية الإسلامية في قطر. وقال السيسي إن السلام بين الدولتين في خطر بسبب تصرفات الحكومة، وأضاف أن "مواقف الدول يجب أن تُغيّر نظرة ’العدو’ إلينا".

في حين أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن مصدرًا مصريًا صرّح للقناة أن السيسي لم يكن يقصد التهديد برسالته، بل التحذير، وأنه "يُفرّق بين الشعب الإسرائيلي والحكومة التي يراها متطرفة". ووفقًا للمصدر، فإن قلق السيسي يكمن في أن تؤدي التحركات غير المسؤولة للحكومة الإسرائيلية إلى انهيار اتفاقية السلام، ولذلك حذّر منها.

خلال القمة، أعلن مجلس التعاون الخليجي، الهيئة التي تضم الدول الخليجية الست، أنه أصدر تعليماته للقيادات العسكرية لدوله الأعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل آلية الدفاع المشترك وقدرات الردع للدول.