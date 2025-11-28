عطل غير مألوف في آلاف طائرات إيرباص: هل ستتأثر شركتا أركيا وإسرائيل؟

حذرت إيرباص، مساء اليوم الجمعة، من أن أسطولها من طائرات A322 بحاجة إلى تحديث برمجي، بعد اكتشاف أن الإشعاع الشمسي الشديد يؤثر على الطائرات ويسبب مشاكل في نظام التحكم بالطيران.

ويتعلق هذا الأمر بستة آلاف طائرة حول العالم، بعضها تُشغله شركتان إسرائيليتان، أركيا وإسرائيل للطيران. حاليًا، لا يُتوقع حدوث أي اضطرابات في رحلات الشركات الإسرائيلية، ولكن من المتوقع حدوث تأخيرات في جداول الرحلات حول العالم بسبب تحديثات البرمجيات.

وأصدرت شركة "إيرباص" أوامر استدعاء قد تشمل 6000 طائرة من طراز A320 بعد حادثة تتعلق بمراقبة الطيران.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إيرباص" تسلم طلب أعلن عنه خلال "معرض باريس الجوي" لشراء 100 طائرة من شركة الطيران الفيتنامية "فيت جيت إير"، وهي أكبر طلبية هذا العام للشركة التي سلمت 78 طائرة الشهر الماضي.

وقدم الطلب في 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عقب توقيع مذكرة تفاهم في يونيو/حزيران خلال "معرض باريس الجوي". وتبلغ القيمة المفترضة لـ 100 طائرة من طراز "A321neo" ذات الممر الواحد، نحو 13 مليار دولار، علماً أن الشركة لا تنشر تفاصيل الأسعار.

توقعت شركة "إيرباص" نمو حجم أسطول الطائرات لمنطقة الشرق الأوسط بأكثر من المثلين ليصل إلى 3700 طائرة بحلول عام 2044. وأضافت جرين فان دين بيرج رئيسة قسم التسويق في أفريقيا والشرق الأوسط لدى "إيرباص"، اليوم الأحد، أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية تتوقع نمو حركة الركاب في الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.4% خلال العقدين المقبلين.