نتنياهو: "الميناء الذي هاجمناه لم يكن بريئا، والحوثيون جزء لا يتجزأ من محور الشر الإيراني"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، مساء اليوم السبت، إن"ميناء الحديدة الذي هاجمناه لم يكن بريئا، الحوثيون جزء لا يتجزأ من محور الشر الإيراني، والهجوم يذكر الأعداء بأنه لا يوجد مكان لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه" وتابع"سندافع عن أنفسنا بكل الطرق".

وفي السياق قال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، عبر منصة "إكس" إن "تل أبيب ستدفع ثمن استهداف منشأة مدنية، وسنقابل التصعيد بالتصعيد" وتابع"نعد العدة لمعركة طويلة الأمد مع إسرائيل" وتابعت "لن نتوقف أو نتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني"