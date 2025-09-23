أردوغان يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة و"حماس حركة مقاومة"

قد يعجبك أيضًا -

أجرى الرئيس التركي أردوغان مقابلةً على قناة فوكس نيوز مساء الاثنين، وسُئل عمّا إذا كان يعتبر حماس منظمةً إرهابية. قال: "قبل عشرين عامًا، عندما زرت الولايات المتحدة، وُجّه إليّ هذا السؤال. وقلتُ حينها أيضًا: لا أعتبر حماس منظمةً إرهابية. بل على العكس، أعتبرها حركة مقاومة. حماس لا تملك أسلحةً أو قدراتٍ تُذكر، وتستخدم ما لديها للدفاع عن نفسها".

وأضاف اردوغان بخصوص حرب غزة وقال إن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية كاملة" في قطاع غزة وألقى باللوم بشكل مباشر على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد إردوغان: "لا يمكننا لوم حماس وحدها عندما تشن إسرائيل هجمات عشوائية ضد المدنيين، فتقتل الأطفال والنساء وكبار السن دون تمييز". وأكد أردوغان أن إسرائيل، في رأيه، تمتلك قوة عسكرية ساحقة تستخدمها "دون أدنى رحمة"، مستحضرًا "المجاعة والدمار" اللذين يجتاحان غزة على حد وصفه وتعبيره.

وتابع الرئيس التركي: "هذه إبادة جماعية، لا توجد كلمة أخرى تصفها. نتنياهو، بلا رحمة، قتل عشرات الآلاف من الناس". وأضاف أن أكثر من 120 ألف شخص أصيبوا في المنطقة، وأن تركيا تستقبل العديد منهم لتلقي العلاج.

وأعرب عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى حل سريع للصراع، مقارنًا إياه بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. كما ناقش أردوغان اجتماعه المقرر مع دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس. ويعتزم مناقشة تعثر تسليم طائرات إف-35 المقاتلة، بالإضافة إلى التعاون الدفاعي والعلاقات الاقتصادية بين أنقرة وواشنطن. وأخيرًا، انتقد موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يتهمه باستبعاد تركيا رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأكثر من 50 عامًا.