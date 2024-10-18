تقرير: "إسرائيل تريد إنشاء مناطق عازلة في لبنان وغزة لتأمين حدودها"

تقرير:"إسرائيل تريد تحقيق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى في غزة ولبنان، كما أنها تريد إنشاء مناطق عازلة في لبنان وغزة لتأمين حدودها".

i24NEWS
i24NEWS
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قوات الجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة, 6.10.24
قوات الجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة, 6.10.24IDF Spokesperson

قالت مصادر لوكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، إن "إسرائيل لا تفكر في هدنة بغزة قبل تأمين حدودها من أي هجمات مستقبلية"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تريد تحقيق مكاسب استراتيجية بعيدة المدى في غزة ولبنان، كما أنها تريد إنشاء مناطق عازلة في لبنان وغزة لتأمين حدودها".

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وأضافت المصادر، "إسرائيل ستكثف حملتها العسكرية لإلحاق أكبر ضرر بحماس وحزب الله".

يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية تناقلت أخباراً مفادها ان "قتل الجيش الاسرائيلي لقائد حماس في غزة يحيى السنوار سيفتح الأبواب لنهاية الحرب الإسرائيلية في غزّة".

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